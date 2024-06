Peeling de fenol: dona da clínica em que ocorreu a morte afirma que foi uma ‘fatalidade’

Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico que foi ao ar no último domingo, dia 09 de junho. Nas imagens, veiculadas durante o programa, a influenciadora revela detalhes do que aconteceu durante a aplicação do peeling de fenol em Henrique Silva Chagas, de 27 anos, que morreu após o procedimento em sua clínica.

Conforme a publicação, a influenciadora não possui qualquer tipo de formação de esteticista, e aprendeu a aplicação do peeling de fenol por meio de um curso online com duração aproximada de 1 mês. Segundo Natalia, ela começou as aplicações em dezembro de 2023 e “até então não tinha enfrentado problemas” com o procedimento.

Além de uma entrevista com Natalia, a reportagem também exibiu imagens da câmera de segurança que registrou os momentos seguintes à aplicação do peeling em Henrique. Nos registros é possível ver Marcelo, companheiro do empresário, chamando por ajuda após perceber que o namorado estava passando mal.

Entrevista interrompida

Nas imagens divulgadas é possível notar que Natalia, que se apresenta como esteticista, cobra um valor de R$4500 pela realização do procedimento. Ela ainda revelou que até o momento não teve problemas com outras aplicações, porém uma outra paciente da influenciadora encaminhou à reportagem detalhes de uma conversa com Natalia sobre problemas em seu rosto após a aplicação da mesma técnica.

Durante a entrevista, tanto a influenciadora quanto seu marido e advogada interromperam a entrevista quando ela foi questionada sobre sua formação e sobre os produtos utilizados para a realização do peeling em questão.

Em declaração, a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (ANESCO) afirmou que Natalia é uma pessoa leiga, ou seja, que não pode ser considerada uma profissional da área. Com base na lei do ato médico, a associação ainda afirmou que os esteticistas habilitados podem fazer peelings utilizando químicos, no entanto procedimento do peeling de fenol no rosto todo deve ser realizado no ambiente de um centro cirúrgico.

O que diz a Anvisa

Segundo informações divulgadas na reportagem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que a venda de fenol em plataformas online é proibida. Páginas que ofereciam o produto bem como a página do curso citado por Natalia desapareceram depois que a influenciadora revelou que comprava o químico pela internet.

O fenol é um composto orgânico que pode ser altamente tóxico. Ele provoca queimaduras que levam a uma troca de pele no rosto e que tem uma recuperação lenta.