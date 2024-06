‘Peeling’: namorado de empresário que morreu fala do despreparo de influencer: “Não sabia o que fazer”

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual

Marcelo Camargo, namorado do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que morreu logo depois que passou por um “peeling de fenol”, em São Paulo, falou sobre o despreparo da influencer e esteticista Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, e das funcionárias da clínica. Segundo ele, o socorro foi chamado por um vizinho do estabelecimento, já que elas ficaram sem saber o que fazer diante da emergência.

ANÚNCIO

“[Natalia] É uma pessoa que assim, não tem preparo nenhum para uma eventual emergência que pudesse ocorrer durante o procedimento que ela realiza, e tampouco a clínica tem suporte e assistência para uma emergência”, disse o namorado em entrevista ao “Terra Agora”, do portal Terra, apresentado por Cazé Pecini. Veja o vídeo abaixo:

Segundo Camargo, Natalia e as funcionárias ficaram muito nervosas ao saber que Henrique passava mal e apresentava dificuldades respiratórias. “Nenhuma conseguia fazer nada. Elas não conseguiam nem fazer uma ligação para o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]. Ela [Natalia] ficou comigo ali na sala, fazia massagem cardíaca nele, mas assim, ele estava em cima da maca e ela fazia de qualquer jeito, pois ela não sabe fazer”, ressaltou.

Ainda segundo o namorado, quem acionou o Samu foi um vizinho da clínica, que tem uma loja de estofados. “Aí ela [Natalia] ficou com o celular dele e o Samu na linha até o socorro chegar. Seguimos as orientações, tiramos ele da maca e colocamos no chão, mas só que aí ele já não tinha mais nem batimento. Eu estava o tempo todo segurando o braço dele e vi que já não tinha mais pulsação.”

Em seguida, segundo o relato, o marido da influencer chegou desesperado e também tentou socorrer Henrique com as massagens cardíacas. O homem pediu que o namorado da vítima tirasse seu carro da frente da clínica para que o Samu estacionasse e, quando ele voltou, já não encontrou mais Natalia. “O frasco de fenol sumiu e ninguém conseguiu encontrar. Ela sumiu com o frasco de fenol”, lembrou Camargo.

Conforme a Polícia Civil, Henrique pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento estético. Ao se apresentar à polícia, Natalia disse que aprendeu a técnica em um curso online e fazia as aplicações desde o fim de 2023.

“Realizavam-se semanalmente inúmeros procedimentos de peeling de fenol. Essa informação nos foi dada por funcionários. A polícia está levantando os números”, disse a delegada Samia Olivier Martins de Oliveira, em entrevista ao site “Metrópoles”.

ANÚNCIO

Segundo alegado por Natalia, ela fez o curso online com uma farmacêutica do Paraná em agosto do ano passado. Nas aulas, aprendeu como aplicar o fenol e desde então nunca tinha enfrentado nenhuma intercorrência com seus clientes. A polícia diz que vai ouvir a mulher apontada como sendo a responsável pelas aulas virtuais.

Henrique reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento, realizado na última segunda-feira (3). Conforme a polícia, ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva. A suspeita é que ele possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os laudos dos exames necropsiais, que devem atestar qual foi a causa do falecimento, ainda não foram divulgados.

Indiciada por homicídio

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira (5) para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

O delegado Eduardo Luis Ferreira explicou os motivos do indiciamento da influencer: “A polícia entende que o crime foi infringido é homicídio na modalidade dolosa [dolo eventual], não pelo fato de a autora ter tido vontade no resultado morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte”, destacou.

Após ser ouvida pela polícia, a influencer falou com a imprensa e lamentou a morte do empresário. “Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele”, ressaltou ela.

As investigações do caso seguem em andamento e Natalia responde em liberdade. Já a clínica da esteticista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária após a repercussão da morte do empresário. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”.