Saiba quem é o brasileiro encontrado morto e esquartejado em Portugal; namorado está preso

A Polícia Judiciária de Portugal investiga a morte do brasileiro Paulo Machado, de 36 anos, que foi morto e esquartejado em Lisboa. O principal suspeito pelo crime é o namorado dele, o espanhol Noel Remedios, de 48, preso desde a última quinta-feira (14). Partes do corpo da vítima foram encontrados em um saco de lixo e uma tatuagem ajudou na identificação.

A localização dos restos mortais ocorreu no último dia 12, quando a polícia passou a buscar identificar a vítima. Uma parte do tronco e uma perna estavam no saco, sendo que as demais partes não foram encontradas. A corporação acredita que elas devem ter sido despejadas em um aterro.

O caso passou a ser investigado e os policiais encontraram sangue no apartamento que o brasileiro vivia com o namorado, no bairro da Lapa. A polícia acredita que Remedios usou duas facas, sendo uma para matar a vítima e a outra para esquartejar o corpo.

O espanhol teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça portuguesa. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

De acordo com o site “TVI Notícias”, o casal, que estava junto há pouco mais de um ano, tinha acabado de voltar de Madrid, na Espanha, quando discutiu por causa de ciúmes. O espanhol teria, então, matado o brasileiro e colocado as partes do seu corpo em sacos, com o intuito de que eles fossem descartados como lixo e, assim, passasse desapercebido.

Agora, a família de Machado, que era estudante de odontologia, tenta trazer os restos mortais de volta para o sepultamento no Brasil.

