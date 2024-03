Pai, mãe e bebê são mortos a tiros em carro enquanto voltavam de almoço em família, no RJ

Pai, mãe e filho são mortos a tiros dentro de carro, em Niterói, no Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

A Polícia Civil investiga as mortes de pai, mãe e filho após um ataque a tiros em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de domingo (17). As vítimas voltavam para casa após um almoço de família, quando o carro em que estavam foi alvejado pelos disparos. Não há detalhes sobre o que motivou o crime.

O casal Filipe Rodrigues e Raissa Santos morreu na hora. Já o filho deles, Miguel Felipe, de 7 meses, chegou a ser socorrido por populares e levado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho. O bebê, ferido na cabeça e no joelho, foi transferido na sequência para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia. Porém, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e faleceu nesta segunda-feira (18).

O ataque ocorreu na Estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador. Testemunhas contaram que dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram do carro em que estava a família, perto de um ponto de ônibus, e abriram fogo. Eles fugiram em seguida sem levar nada.

Familiares das vítimas contaram que Rodrigues tinha alugado recentemente o Voyage branco, com placas de São Paulo, para trabalhar como motorista de aplicativo. As vítimas moravam em São Gonçalo e não costumavam circular pelo local onde houve o ataque.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que tenta identificar os suspeitos pelo crime.

Filipe Rodrigues, Miguel Felipe e Raissa Santos morreram em ataque a tiros, em Niterói, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

