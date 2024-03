Técnica de enfermagem é espancada até a morte no interior de SP; ex é suspeito pelo feminicídio

Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, foi espancada até a morte dentro de casa, em Lorena, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da técnica de enfermagem Elda Mariel Aquino Fortes, de 29 anos, que foi encontrada muito machucada dentro de casa, em Lorena, no interior de São Paulo. Conforme a investigação, o ex-namorado dela, que já tinha sido denunciado por violência doméstica, é o principal suspeito pelo feminicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima, que a encontrou muito ferida dentro de casa, localizada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Lorena, no sábado (16). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas os socorristas constataram no local que a vítima já estava sem vida.

Elda apresentava várias lesões no rosto e sinais de asfixia causados possivelmente por um golpe “mata-leão” e espancamento. O pescoço dela também estava quebrado.

Testemunhas contaram que viram o ex-namorado dela nas proximidades e o rapaz passou a ser procurado. Eles tinham rompido o relacionamento, mas ele não aceitava e continuava insistindo para que reatassem, segundo familiares da vítima.

Em janeiro deste ano, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Na ocasião, ela disse que o ex-namorado a ameaçava de morte, caso ela continuasse saindo com amigos. Assim, Elda pediu uma medida protetiva, mas não há confirmação se a medida chegou a ser decretada.

O caso foi registrado como feminicídio no 2º Distrito Policial de Lorena. Policiais fazem diligências para tentar localizar o ex-namorado da vítima.

Elda trabalhava como técnica de enfermagem na maternidade da Santa Casa de Lorena, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A mulher deixou dois filhos, de 3 e 14 anos.

