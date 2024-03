Suspeito de embebedar e estuprar duas alunas na saída de escola é preso após seis anos de buscas

Após seis anos de buscas, a polícia conseguiu prender Charles da Silva Brito, de 32 anos, suspeito de estuprar duas estudantes na saída de uma escola, em Anápolis, em Goiás. Os crimes ocorreram em 2018, em um intervalo de 15 dias, quando as vítimas tinham 14 e 15 anos. Conforme a investigação, ele abordou as garotas e as embebedou antes da violência sexual.

Brito foi preso na última sexta-feira (15), em Sinop, no Mato Grosso, durante uma operação conjunta da polícia local com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis e de Caxias (MA). Conforme a delegada Aline Lopes, a Justiça emitiu a prisão preventiva do suspeito, que fugiu após os crimes e era procurado desde então.

Os estupros foram cometidos de forma semelhante: Brito é acusado de abordar as vítimas na saída de uma escola e as convencido a entrar em seu carro. Depois, deu bebidas alcóolicas a elas e, quando estavam embriagadas, eles as estuprou.

Ele conseguiu fugir após os crimes, mas deixou rastros e acabou preso. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, sendo que pode pegar até 15 anos de prisão pela violência cometida contra cada vítima.

A defesa de Brito não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem. O homem segue em Mato Grosso, mas deve ser transferido para Anápolis nos próximos dias.

A Polícia Civil informou que a divulgação da imagem do investigado “foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, portaria normativa n° 02/2020/DGPC e portaria n° 547/2021/DGPC, tendo em vista o interesse público no sentido de identificar outras eventuais vítimas de crimes praticados por ele”.

