Cabeça d’água atinge cachoeira e mata três adolescentes no PR; mulher segue desaparecida

Bombeiros seguem fazendo buscas por mulher desaparecida após cabeça d'água atingir cachoeira, no Paraná (Reprodução/X (Twitter))

Três adolescentes morreram após uma cabeça d’água atingir a cachoeira em que eles estavam, no Ribeirão Paranavaí, no Paraná. Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida. Já uma mulher segue desaparecida e ainda é procurada. Um vídeo mostra os trabalhos de buscas (veja abaixo).

Três adolescentes morrem após cabeça d'água atingir cachoeira em Paranavaí, dizem bombeiros; uma pessoa está desaparecida

O caso aconteceu na tarde de domingo (17). O grupo formado por oito pessoas tomava banho na cachoeira, em uma região conhecida como “Toca de Rato”, quando o volume de água aumentou rapidamente, arrastando os banhistas.

Quatro pessoas foram resgatadas, mas os adolescentes Pedro Henrique, de 17 anos, Letícia Silva, de 15, e Kauane Duarte, de 16, foram encontrados mortos. Já Maria Gessé, de 43, segue desaparecida.

Pedro Henrique atuou na base do Atlético Clube Paranavaí como atacante no ano passado. Ele deixou o clube em julho do mesmo ano. Nas redes sociais, a equipe lamentou a morte. “Nossos mais profundos sentimentos aos familiares”, dizia a postagem.

O local onde houve a cabeça d’água é de difícil acesso, então os bombeiros enfrentam dificuldades nas buscas por Maria Gessé. Os socorristas usam alguns equipamentos especiais e seguem realizando as buscas.

A corporação explicou que o fenômeno ocorre devido a chuvas em trechos anteriores ao rio, lago ou cachoeira. Normalmente, há mudança rápida na coloração da água e no nível. Mesmo que não esteja chovendo no local, é preciso sair urgente para evitar ser arrastado pela enxurrada.

