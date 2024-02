Jogador de futebol morre e namorada fica ferida em acidente de carro, em Goiás; saiba quem é o atleta

O jogador de futebol Glaudo Alves Cardoso, de 28 anos, morreu em um grave acidente na GO-139, em Marzagão, em Goiás. Três veículos se envolveram na colisão, sendo que o atleta não resistiu e faleceu ainda no local. Já a namorada dele, que ficou presa às ferragens, foi socorrida com vida e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

O caso aconteceu no último sábado (3). Testemunhas contaram que um caminhão, que seguia no sentido contrário ao de Glaudo, tentou desviar da traseira de outro carro e invadiu a pista contrária. Assim, atingiu o carro do atleta de frente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou as vítimas do veículo, mas o jogador não resistiu. Uma perícia foi realizada no local para apurar as causas do acidente.

Glaudo era lateral esquerdo no time Companhia do Espeto (CIA) desde 2017. Em 2015, ele passou pela base do Clube Recreativo e Atlético Catalano (Crac). Atualmente, morava em Corumbaíba, onde seguia sua trajetória no futebol.

Nas redes sociais, o CIA lamentou a morte do jogador. “Nós da equipe Companhia do Espeto lamentamos a perda do jogador e amigo Glaudo, que partiu deixando um vazio em nossos corações”, dizia a postagem.

