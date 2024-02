Homem que fingia ser massagista é preso suspeito de abusar de mulheres, no litoral de São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos suspeito de importunação sexual contra mulheres, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Conforme a investigação, ele fingia ser massagista e abordava funcionárias de lojas oferecendo seus serviços. Enquanto demonstrava como seria a massagem, ele aproveitava para tocar as partes íntimas das vítimas.

Conforme reportagem do site G1, pelo menos quatro mulheres procuraram a polícia para denunciar o falso massagista. Elas relataram que o homem ficava circulando entre comércios e, quando escolhia um alvo, entrava e dizia que iria abrir uma clínica de fisioterapia e massagem na região.

Dessa forma, conversava com as vítimas e perguntava se elas sentiam alguma dor. Então, pedia que elas sentassem e ele demonstrava como poderia ajudá-las com a massagem, mas era exatamente nesse momento que ele se aproveitava da situação e tocava as partes íntimas das mulheres.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) identificaram o criminoso após as denúncias das vítimas e ele foi preso por importunação sexual. O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: