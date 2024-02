Acesso a redes sociais e streamings é bloqueado em escolas estaduais de SP; veja lista dos apps banidos

A volta às aulas na rede estadual de ensino de São Paulo, prevista para o dia 15 de fevereiro, já terá uma novidade impactante. O governo bloqueou totalmente o acesso a redes sociais e streamings tanto pelo rede wi-fi quando pela cabeada nas escolas. A medida atinge alunos e professores, que não conseguirão mais acessar plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e Netflix (veja a lista completa abaixo).

De acordo com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), o objetivo da medida é otimizar o uso de infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes.

“A Seduc-SP confirma que, a partir desta segunda-feira [5], o acesso a aplicativos e plataformas sem fins educativos será suspenso nas redes (cabeamento e Wi-Fi) das unidades escolares”, destacou a pasta, ressaltando que a suspensão vale tanto no ambiente pedagógico quanto administrativo.

O uso de celulares no ambiente escolar ainda gera muitas discussões. Alguns educadores defendem que esse acesso a redes sociais pode ser importante para o aprendizado global do aluno, enquanto outros garantem que a distração atrapalha na absorção do que está sendo ensinado em sala de aula.

Veja abaixo a lista dos apps que foram banidos nas escolas estaduais de SP:

Redes sociais:

TikTok

Kwai

Facebook

Instagram

X (Twitter)

Vídeos:

Globoplay

Netflix

Amazon Prime Video

HBO Max

Disney+

Apps de games

Roblox

Steam

