Caso Jeff Machado: preso, garoto de programa conta detalhes sobre a execução do ator

Um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado, que estava foragido, foi preso na manhã desta sexta-feira na zona oeste do Rio de Janeiro e confessou à polícia como foi a morte da vítima.

O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, disse que não tinha uma terceira pessoa participando do crime, como alegou a defesa do outro acusado, Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, que continua foragido.

Mas o que mais chamou a atenção da polícia foram os detalhes sórdidos da execução do ator, que foi drogado pela dupla antes de ser morto. Segundo Jeander, um fio de telefone foi usado para enforcá-lo enquanto ele estava desacordado.

LEIA TAMBÉM: Advogada é encontrada morta dentro de carro com marca de tiro na testa; motivação ainda é mistério

Outra alegação feita pela defesa de Bruno, de que o ator tinha tido relações sexuais com ele também foi desmentida pelo garoto de programa.

Ator Jeff Machado, de 44 anos, que estava desaparecido desde janeiro, foi achado morto e enterrado em baú, na Zona Oeste do Rio (Reprodução/Redes sociais)

Jeander e Bruno tiveram as prisões temporárias decretadas pela polícia nesta quinta-feira, com base nas contradições dos depoimentos de ambos.

Bruno alegou à polícia que Jeff foi morto por um homem chamado Marcelo depois de filmar uma cena de sexo que iria postam nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Detalhes em caso do Serial Killer brasileiro exibido no Linha Direta choca a Internet e essas foram as reações

Jeander também havia negado o crime, dizendo que conheceu o ator em um aplicativo de namoro em janeiro e tinha ido à sua casa, encontrando-o com uma terceira pessoa. Ele disse que foi tomar um banho e quando saiu o ator estava deitado na cama, morto e com um fio enrolado no pescoço.

Segundo ele, o suporto autor do crime teria dito: “é isso que faz com quem passa HIV para os outros”.