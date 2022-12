Corpo de Pelé será velado na Vila Belmiro

O corpo Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, será velado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo.

O velório no estádio é um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a abertura ao público.

Internação e morte

O “Rei do Futebol” morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. Ele estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein, na Capital, para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé nesta tarde. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

LEIA TAMBÉM: