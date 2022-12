VÍDEOS: Relembre os principais gols da carreira de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou mais 1,2 mil gols ao longo de sua carreira. Não à toa, foi considerado o “Rei do Futebol”.

A carreira de Pelé

Pelé começou a carreira no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, no interior de São Paulo, após ser descoberto pelo ex-jogador Waldemar de Brito. Ele defendeu a equipe por dois anos, quando conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955.

Em julho de 1956, Waldemar apresentou Pelé ao Santos, time que marcaria a sua vida. Durante um jogo treino, o menino já mostrou a que veio e fez quatro gols, despertando a atenção do clube.

Um mês depois de chegar ao Santos ele já estreou na equipe principal, durante um amistoso contra o Corinthians de Santo André, em setembro de 1956. Na ocasião, marcou um gol. Na contagem de 1.000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado.

O “Rei do Futebol” atuou durante quase toda sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. Nesse período, levou o clube a conquistar dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais, além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes.

Pelé jogou também nos Estados Unidos, no New York Cosmos, entre 1975 e 1977.

Sua passagem pela Seleção Brasileira merece, claro, atenção especial. Sua estreia foi no dia 7 de julho de 1957, com apenas 16 anos. O primeiro jogo, na Copa Rocca, foi contra a Argentina, no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.

A marca de camisa 10 veio em 1958, na Copa do Mundo na Suécia. Nos dois primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida, contra a União Soviética.

No jogo final contra a França, Pelé marcou dois gols quando o Brasil foi campeão mundial vencendo a Suécia por 5 a 2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo.

Em 1962, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo, quando participou da Copa do Mundo no Chile. Na primeira partida contra o México, ele foi fundamental na vitória por 2 a 0.

Na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, o Brasil disputou apenas três partidas e voltou para casa. Já no tornei de 1970, no México, Pelé marcou quatro gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol.

