Confira a biografia do Rei Pelé

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como “Rei Pelé”, é considerado o maior jogador da história do futebol mundial. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, filho de Celeste Arantes do Nascimento e João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que também era jogador de futebol.

Aos quatro anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, no interior de São Paulo. Desde pequeno ele já demostrava preferência pelo esporte, quando começou jogando ainda com uma bola de pano. Nessa época, era chamado pelos familiares como “Dico”.

Influenciado pelo pai, Edson era fã de futebol e passou a jogar com os gartotos que formavam times pelas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço (Minas Gerais).

Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante com “Seguuura, Pilééé!”, quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou de início, mas foi aí que o apelido pegou entre os amigos.

Carreira

Aos 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, no interior de São Paulo, após ser descoberto pelo ex-jogador Waldemar de Brito. Ele defendeu a equipe por dois anos, quando conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955.

Em 22 de julho de 1956, Waldemar apresentou Pelé ao Santos e foi amor a primeira vista. Durante um jogo treino, o menino já fez quatro gols, onde seu time ganhou de 6 a 1, despertando a atenção do clube.

Um mês depois de chegar ao Santos ele já estreou na equipe principal, durante um amistoso contra o Corinthians de Santo André, no dia 7 de setembro de 1956. Na ocasião, já marcou um gol. Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado.

Ele seguiu treinando no Santos e, aos 16 anos, participou de um amistoso realizado com quatro equipes europeias e quatro brasileiras. O Santos e o CR Vasco da Gama se uniram para a disputa e formaram o combinado Santos/Vasco. Em uma das partidas disputadas no Maracanã, Pelé marcou três gols diante do Belenenses, de Portugal, e conquistou de vez seu espaço na equipe.

O Rei do Futebol atuou durante quase toda sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. Nesse período, levou o clube a conquistar dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais (Taça Brasil e Torneio Robertão), além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963.

Na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio.

Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol, do Uruguai, na final e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas, dessa vez, em cima do Boca Juniors, da Argentina.

Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu milésimo gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti.

Veja os títulos conquistados no Santos

Bicampeão da Taça Libertadores da América (1962 e 1963)

Bicampeão Mundial de Interclubes (1962 e 1963) Campeão da Taça de Prata (1968)

Cinco vezes campeão da Taça Brasil (1961, 62, 63, 64 e 65)

Quatro vezes campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa/Rio-São Paulo (1959. 1963,1964 e 1966)

Seleção Brasileira

Fez sua estreia na Seleção Brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos. O primeiro jogo, na Copa Rocca, foi contra a Argentina no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele marcou seu “primeiro gol pela seleção”, mas o Brasil perdeu por 2 a 1.

Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa 10, que se tornou sua marca. Nos dois primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida, contra a União Soviética.

Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá.

No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando o seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou dois gols quando o Brasil foi campeão mundial vencendo a Suécia por 5 a 2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo.

Em 1962, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo, quando participou da Copa do Mundo no Chile. Na primeira partida contra o México, ele foi fundamental na vitória por 2 a 0.

Na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gérson e Tostão, disputou apenas três partidas, sendo eliminado na primeira rodada.

Na Copa do Mundo de 1970 no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou seis partidas e conquistou seis vitórias. O Rei Pelé marcou quatro gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Após uma vitória contra a Itália, a equipe brasileira conquistou o tricampeonato e a Taça Jules Rimet.

Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da Seleção Brasileira e sua despedida se fez em dois jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho, contra a Áustria, no Estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1 a 1.

A segunda partida foi no Estádio do Maracanã em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2 a 2. Pelé que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida.

New York Cosmos

Pelé jogou também no New York Cosmos no período de 1975 a 1977 ano em que conquistou o Campeonato da Liga Americana (NASL). A última partida pelo time americano foi no Giants Stadium em 1 de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário do New York Cosmos.

Número de Gols de Pelé

Pelé totalizou 1282 gols em sua carreira, conquistado em 1366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco.

Veja abaixo a divisão de gols por equipes:

Santos

De 1965 a 1974 - 1144 jogos – 1124 gols

Seleção Brasileira

De 1957 a 1971 - 114 jogos – 95 gols

Cosmos De 1975 a 1977 – 108 jogos – 63 gols

Aposentadoria

Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando ainda jogava no Cosmos. Em 1994 foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em 1995 foi nomeado Ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998.

Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como “Lei Pelé”.

Prêmios Individuais

Bola de Prata, Copa do Mundo, 1958

Chuteira de Prata, Copa do Mundo, 1958

Atleta do Século, pelo jornal L’Equipe, 1981

Sir-Cavaleiro Honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, 1997

Futebolista do século, UNICEF, 1999

Melhor Jogador do Século, FIFA, 2000.

Casamentos e família

Pelé foi casado com Rosemeri dos Reis Cholbi entre os anos de 1966 e 1980. O casal teve três filhos: Kelly Cristina, Jennifer e Edinho, que também se tornou jogador de futebol.

Em 1990 começou o namoro com Assíria Nascimento, com quem se casou em 1994 e tiveram filhos gêmeos, Joshua e Celeste. O casal se separou em 2008.

Em 2016 casou-se com a empresária Márcia Cibele Aoki, com quem namorava desde 2010.

O jogador teve duas filhas fora do casamento, Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006, e Flávia Kutz. Ambas só conseguiram reconhecimento da paternidade através dos tribunais.

Saúde

Em 2012 Pelé se submeteu a uma cirurgia nos quadris. Passou ainda por mais duas cirurgias, uma em 2015 e outra em 2017. Com dificuldades para andar, passou a se locomover em uma cadeira de rodas.

No dia 2 de abril de 2019, depois de se encontrar com Mbappé, jogador do PSG, Pelé foi internado em um hospital em Paris. Ao receber alta, Pelé retornou ao Brasil e foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com infeção urinária.

Depois, ficou quase um mês internado, entre 31 de agosto e 30 de setembro de 2021, sendo submetido à cirurgia para retirada de um tumor no cólon intestinal quatro dias após dar entrada no hospital. Ele passou boa parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 8 de dezembro de 2021, o ex-jogador retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Ele foi liberado no dia 23, para passar o Natal com os familiares.

Entre os dias 19 e 20 de janeiro de 2022 voltou a ficar internado no Hospital Albert Einstein para seguir com o tratamento contra o tumor. Ele recebeu alta médica, mas já com a notícia de que o câncer apresentava metástase.