Assista aqui alguns dos dribles mais marcantes do ‘Rei do Futebol’

Dribles de Pelé entraram para a história do futebol (Reprodução/YouTube)

Além dos mais de mil gols ao longo da carreira, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, brindou os torcedores de todo o Brasil com lendários dribles.

O canal no YouTube Só Futebol 10 selecionou algumas das jogadas mais sensacionais do ‘Rei do Futebol’. Assista:

O Futebol 24 horas também separou lances lendários do craque. Veja:

Gols de Pelé

Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira em 1.366 partidas oficiais.

O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco.

Veja abaixo a divisão de gols por equipes:

Santos

De 1965 a 1974 - 1144 jogos – 1124 gols

Seleção Brasileira

De 1957 a 1971 - 114 jogos – 95 gols

Cosmos

De 1975 a 1977 – 108 jogos – 63 gols

Confira os Prêmios Individuais de Pelé:

Bola de Prata, Copa do Mundo, 1958

Chuteira de Prata, Copa do Mundo, 1958

Atleta do Século, pelo jornal L’Equipe, 1981.

Sir-Cavaleiro Honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, 1997

Futebolista do século, UNICEF, 1999

Melhor Jogador do Século, FIFA, 2000.

1940: nasce um craque

Edson Arantes do Nascimento nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, filho de Celeste Arantes do Nascimento e João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que também era jogador de futebol.

Aos quatro anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, no interior de São Paulo. Desde pequeno ele já demostrava preferência pelo esporte, quando começou jogando ainda com uma bola de pano.

Influenciado pelo pai, Edson era fã de futebol e passou a jogar com os garotos que formavam times pelas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço (Minas Gerais).

Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante com “Seguuura, Pilééé!”, quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé.

Aos 10 anos, ele começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, no interior de São Paulo, após ser descoberto pelo ex-jogador Waldemar de Brito.

Em 22 de julho de 1956, Waldemar apresentou Pelé ao Santos e foi amor à primeira vista.

Aos 16 anos, fez sua estreia na Seleção Brasileira, no dia 7 de julho de 1957, e ganhou o mundo.

