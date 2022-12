‘O Rei está morto!’: Morre Pelé, aos 82 anos, em São Paulo

Morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, considerado o maior jogador da história do futebol.

Pelé estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metásteses no fígado, pulmão e intestino.

Os detalhes do velório de Pelé ainda não foram divulgados pela família, mas o sepultamento deve ocorrer na cidade de Santos.