Duas pessoas dividem prêmio principal da Lotofácil; loteria sorteia hoje R$ 1,5 milhão

A Lotofácil, concurso 2621, premiou duas pessoas na noite da última sexta-feira (23). Uma das apostas foi feita em Cuiabá, no Mato Grosso, e outra por meio de canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem. Cada uma delas levou para casa exatos R$ 587.259,89.

Outras 325 pessoas marcaram 14 dos 15 números sorteados e receberam R$ 1.082,50. Quem fez 13 acertos recebeu apenas R$ 25 - caso de 12.588 jogadores.

Veja os números sorteados para a Lotofácil na sexta-feira:

02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25

Hoje a loteria volta, a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do País ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Mega-Sena

Hoje também tem Mega-Sena. O concurso 2523 pode pagar R$ 170 milhões ao sortudo que adivinhar as seis dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sorteio, realizado na quarta-feira passada (21), ninguém acertou a faixa principal, mas 202 apostadores marcaram a quina (cinco pontos) e receberam, cada um, R$ 54.431,51. Outros 17.799 sortudos fizeram quadra (quatro acertos) e ganharam R$ 882,48.

Os números sorteados para a Mega-Sena na quarta-feira foram:

04, 05, 25, 32, 39, 40

Quina

A Quina, concurso 5957, acumulou mais uma vez e pode pagar nesta noite a bolada de R$ 10 milhões.

Na faixa dos quatro acertos (quadra), 78 apostas ganharam R$ 6.661,39 cada. Outras 5.309 marcaram três dezenas (terno) corretamente e levam para casa R$ 93,20.

Os números sorteados para a Quina na sexta-feira foram:

39, 40, 45, 63, 74

