Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros já tiveram a saúde mental afetada por problemas financeiros

Uma pesquisa realizada pela Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada, aponta que a falta de dinheiro já afetou a saúde mental de 53% dos brasileiros.

Segundo o levantamento, que contou com 3.172 respondentes de todo o Brasil e buscou entender os gatilhos que fazem com que a população desenvolva doenças da mente, os problemas de relacionamento com parceiro ou familiares ocuparam o segundo lugar do pódio, com 21%, e, em terceiro lugar, apareceu a saúde física, com 15%.

Ao serem questionados sobre os sintomas mentais que os problemas financeiros trouxeram, 62% dos respondentes alegaram ansiedade, 51% relataram insônia e 28% desenvolveram quadros depressivos. Além disso, 10% confessaram terem tido episódios de síndrome do pânico.

Em meio a sensações desagradáveis relacionadas ao dinheiro, 61% dos entrevistados preferem nem falar sobre o tema. Quando questionados sobre os sentimentos que brotam ao refletir sobre o assunto, 48% disseram que se sentem preocupados e ansiosos e 18% ficam tristes e desanimados.

O principal motivo apontado para os sentimentos ruins foi a falta de perspectiva na realização de sonhos e objetivos (38%), seguida pela diminuição do poder de compra pela alta da inflação (28%). Em terceiro lugar, aparecem as dívidas, com 27% das respostas, e em quarto lugar vêm as despesas maiores que a renda, com 26% dos entrevistados.

Além disso, a pesquisa mostrou que 19% dos entrevistados precisaram passar por um psiquiatra e fazer uso de medicamentos e 14% começaram a fazer terapia por conta de problemas financeiros.

Impacto na saúde física

A saúde mental e física estão diretamente ligadas e, por isso, sintomas de ordem mental podem desencadear doenças como gastrite, enxaqueca, entre outras.

Dentre os entrevistados, os principais sintomas apontados foram dores crônicas em decorrência do estresse (48%), problemas digestivos (23%) e problemas relacionados à saúde do coração, como pressão alta (21%). Além disso, 6% dos respondentes afirmaram que passaram a ter hábitos ruins, como tabagismo.