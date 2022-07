Jovem vai receber R$ 70 mil de indenização por erro médico; ele perdeu testículo

Um jovem que perdeu um testículo após um erro médico em Coronel Freitas, em Santa Catarina, será indenizado em R$ 70 mil, informou o TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) na última terça-feira (19).

O caso aconteceu em setembro de 2009 em um hospital da cidade, que não identificou uma torção no testículo esquerdo do paciente, na época com 13 anos. Mais tarde, em um posto de saúde, o problema foi diagnosticado, mas como já haviam se passado 48 horas, não foi possível preservar o órgão, que precisou ser extraído.

A decisão do juiz substituto Claudio Rego Pantoja considerou que houve negligência médica e, por isso, o hospital e a médica que prestou atendimento deverão pagar R$ 70 mil à vítima.

De acordo com o magistrado, houve “ausência de adoção dos procedimentos médicos recomendados para evitar a extração do testículo do autor, fato que expõe a existência de omissão e negligência no atendimento prestados”.

Com a palavra, as especialistas

A ré argumentou que o paciente chegou ao hospital com vômito e fortes dores abdominais e que ele foi liberado porque a situação se normalizou depois da administração de remédios.

Em depoimento, a segunda profissional que atendeu o rapaz, já no posto de saúde, disse que era visível o estado de torção do testículo e que o paciente conseguiu expressar claramente o local da dor, apesar de ser deficiente auditivo.

Com o diagnóstico comprovado após uma ultrassonografia, o jovem foi encaminhado para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, para realizar a extração do órgão.

