Jovem conta como escapou ileso de acidente em que parou embaixo de ônibus: ‘Fiquei chocado’

O jovem Alex Silva Peres, de 19 anos, que escapou ileso de acidente com um ônibus, no Rio de Janeiro, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (20). Ele falou sobre as imagens impressionantes que mostraram o momento em que ele ficou com a cabeça quase embaixo da roda do veículo (assista abaixo).

INCRÍVEL! Na manhã desta segunda-feira (18), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem sofreu um acidente de moto e um ônibus quase passou por cima da vítima.



O capacete em que ele usava protegeu o impacto na cabeça.



Veja o vídeo👇🏻 pic.twitter.com/GutHU14cmS — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@icentivaemotiva) July 18, 2022

“Não acreditei, o capacete foi a minha salvação, ele e Deus. Foi tudo muito rápido. Vi a imagem mais de cinco vezes. Fiquei chocado. Eu trabalho com a moto, faço entrega no final de semana”, contou o motociclista em entrevista a Patrícia Poeta.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (18) na Avenida dos Colonizadores, no bairro São José, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. As imagens mostraram quando Alex seguia de moto, escorregou em uma curva e caiu, parando embaixo do ônibus. A cabeça dele ficou quase debaixo da roda.

O vídeo segue e mostrou quando ele saiu debaixo do veículo, praticamente ileso. O jovem disse que ainda está cumprindo um período de repouso, mas em breve deve voltar a pilotar a moto.

Ao ouvir a história de Alex, a jornalista contou que ficou traumatizada após sofrer um acidente de bicicleta e demorou anos para ter coragem a voltar a pedalar.

“Hoje ando de bicicleta direto, só ando com capacete. Sofri um acidente muito tempo atrás e levei muitos anos para voltar a subir numa bicicleta. Agora estou andando e venci esse medo. Me admira você já pensar voltar a dirigir a moto”, afirmou Patrícia.

Repercussão na web

Desde que assumiu o comando do “Encontro”, Patrícia Poeta tem sido muito criticada nas redes sociais. Desta vez, os internautas não gostaram da forma com que ela conversou com o motociclista e logo o assunto repercutiu na web

Veja abaixo:

O mlq que foi saiu voando da moto ta no encontro e a primeira pergunta da Patricia Poeta:



"O que passou pela sua cabeça?"



Passou a roda do ônibus, Patricia, pelo amor de deus — Linda & Cansada (@lind4ecansada) July 20, 2022

Patrícia Poeta tentando arrancar leite de pedra com essa entrevista #Encontro — CAIO (@caioandlevanto) July 20, 2022

Gente, que entrevista é essa da Patrícia Poeta com o rapaz que sofreu o acidente de moto? Socorro, Deus #Encontro — juju 👀 (@julinha_ju_ju) July 20, 2022

O menino tá paralisado só de falar do acidente de moto #Encontro — 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗰 (@euvicviana) July 20, 2022

Que convidado é este no #ENCONTRO? Era pra ser sensacionalista e não deu certo #FAIL Poeta puxando assunto mas não rola! pic.twitter.com/DJYXYClgks — Opinando (@opinandoTVBR) July 20, 2022

