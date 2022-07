EUA: Homem tenta quebrar mostruário de joalheria com tijolo, mas tem ação frustrada; veja vídeo

Um homem não identificado foi flagrado pela câmera de segurança de uma joalheria em Wisconsin, nos Estados Unidos, tentando quebrar a vitrine. Ele tirou um tijolo do bolso da bermuda e bateu com força no mostruário, sem sucesso. As imagens da tentativa de furto frustrada viralizaram (veja abaixo).

Conforme postagem feita nas redes sociais pela rede “ABC News”, o caso aconteceu no dia 1º de junho na Key Jewelers, na cidade de Menomonee Falls. As imagens mostram que o homem entrou calmamente na loja, como se fosse um cliente, e logo tira o tijolo do bolso.

Ele jogou o material nove vezes seguidas contra o mostruário onde estavam as peças que ele queria, mas o vidro ficou apenas trincado e não quebrou. Uma funcionária da joalheria, então, pegou um objeto de metal para atacar o assaltante. Nesse momento correu e fugiu sem levar nada.

As imagens são analisadas pela polícia, que tenta identificar o homem. O carro em que ele estava, que foi estacionado nas proximidades da loja, não tinha placas.

Furto inusitado no Paraná

Uma loja de conveniências de um posto de gasolina em Alto Paraná, no Estado do Paraná, foi furtada por um homem cadeirante na madrugada da última segunda-feira (18). Imagens de câmeras de segurança do local filmaram a ação.

Cadeirante furta loja de conveniência de posto de gasolina no Paraná (Reprodução/RPC)

De acordo com a PM (Polícia Militar), o dono do estabelecimento viu as imagens em tempo real e chamou as autoridades.

O cadeirante chegou ao estabelecimento por volta de 1h da manhã. Ele quebrou a porta de vidro e invadiu o comércio. Deixou, então, a cadeira no corredor principal da loja e foi pulando com uma perna só até chegar aos produtos. Ao tentar sair, acabou caindo no chão.

Ao chegar ao local da ocorrência, a polícia encontrou bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates em posse do homem.

Os itens foram devolvidos ao dono do posto. Já o suspeito foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado.

