Câmera flagra ladrão inusitado em loja de conveniência de posto de gasolina no PR; confira

Uma loja de conveniências de um posto de gasolina em Alto Paraná, no Estado do Paraná, foi furtada por um ladrão inusitado na madrugada da última segunda-feira (18): um homem cadeirante. Imagens de câmeras de segurança do local filmaram a ação.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o dono do estabelecimento viu as imagens em tempo real e chamou as autoridades. O suspeito acabou preso em flagrante.

O furto

O cadeirante chegou ao estabelecimento por volta de 1h da manhã. Ele quebrou a porta de vidro e invadiu o comércio.

Deixou, então, a cadeira no corredor principal da loja e foi pulando com uma perna só até chegar aos produtos. Ao tentar sair, acabou caindo no chão. A ação criminosa durou cerca de três minutos.

Ao chegar ao local da ocorrência, a polícia encontrou bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates em posso do homem, de 38 anos.

Os itens foram devolvidos ao dono do posto, que terá agora de lidar com o prejuízo da porta de vidro danificada.

O cadeirante, que possui outras passagens pela polícia, foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado.

Uma cena chamou a atenção de quem passava perto de uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro no último dia 11: um carro sendo empurrado pelo motorista e pelos passageiros pouco antes da operação policial. O caso aconteceu na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, na Zona Norte, e viralizou.

Muitos internautas que viram o vídeo pensaram que se tratava de uma estratégia burlar as autoridades, mas o desfecho da história surpreendeu.

Mesmo passando “a pé” pela blitz, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. O carro estava com a documentação toda em dia.

O motorista explicou que o veículo apresentava uma falha mecânica.

Assista:

😂🤦O Rio não é para amadores.

Passando pela Lei Seca na Tijuca.#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/6dH1bIVIlv — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) July 13, 2022

