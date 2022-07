Anestesista aplicou sedativos sete vezes em mulher estuprada durante cesárea; inquérito foi concluído

A Polícia Civil concluiu o inquérito que indiciou o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma paciente durante uma cesárea, no Rio de Janeiro, pelo crime de estupro de vulnerável. Nas investigações foram anexados laudos dos medicamentos usados para sedar a paciente. Durante toda a ação criminosa, ele fez sete aplicações de sedativos cetamina e propofol na gestante.

Antes mesmo da conclusão do inquérito, o Ministério Público já tinha denunciado o profissional à Justiça, que aceitou o pedido e ele se tornou réu. Enquanto isso, continuam em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti as investigações sobre outros cinco casos em que o homem é suspeito.

Conforme reportagem do jornal “O Globo”, constam nos autos 19 termos de declaração, relativos a depoimentos da vítima e do marido dela, do corpo técnico e médico do hospital e de policiais, além do próprio autor.

O vídeo que levou Bezerra a ser preso em flagrante tem 1h36m20s de duração. O material só foi visto pelas enfermeiras quando terminou a cirurgia.

As imagens passaram por uma perícia, que mostrou que o anestesista levou apenas 50 segundos após a saída da sala do pediatra e do marido da paciente da sala para dar início ao estupro. A partir daí, foram 9 minutos e 5 segundos entre o momento em que ele tirou o pênis da calça e a ejaculação.

Também foi feita uma perícia em todo o material usado por Bezerra, que foi guardado pela equipe de enfermagem. Segundo os depoimentos, o anestesista limpou o rosto da paciente e o pênis com uma gaze, que foi jogada no lixo.

Anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro (Reprodução/TV Globo)

Entenda o caso

O anestesista, de 31 anos, foi flagrado em vídeo abusando sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar o momento em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante no último dia 10. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

Bezerra segue preso no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.