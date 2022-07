VÍDEO: Mulher se defende de assalto a golpes de bengala no litoral de São Paulo

Mulher ataca assaltante com bengala em Mongaguá (Reprodução/Redes sociais)

Mãe e filha, de 70 e 50 anos, foram assaltadas enquanto caminhavam por uma rua em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O ladrão, porém, foi surpreendido com golpes de bengala na cabeça e nas costas.

O crime aconteceu por volta das 10h40 do último sábado (16), no bairro Jardim Marina. Câmeras de monitoramento registraram a ação.

O rapaz vestindo bermuda, chinelo, camiseta cinza e boné vermelho se aproxima das vítimas e exige que elas lhe entreguem seus pertences. Ele pega a bolsa de uma das mulheres - a mais nova -, que segura uma bengala. Depois, se vira para roubar a mãe dela, momento em que começa a ser atacado com o objeto.

Após apanhar, o suspeito fugiu levando bolsas com cartões e documentos.

O vídeo foi parar na internet. Assista:

As vítimas acionaram a PM (Polícia Militar) e foram conduzidas à Delegacia Sede de Polícia de Mongaguá, onde o roubo foi registrado. O suspeito não foi localizado.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse, em nota, que a vítima alegou ter sido ameaçada pelo suspeito com uma arma de fogo e que entregou todos os seus pertences a ele.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tentativa de furto frustrada

Um homem não identificado foi flagrado pela câmera de segurança de uma joalheria em Wisconsin, nos Estados Unidos, tentando quebrar a vitrine. Ele tirou um tijolo do bolso da bermuda e bateu com força no mostruário, sem sucesso.

Assista:

Conforme postagem feita nas redes sociais pela rede “ABC News”, o caso aconteceu no dia 1º de junho na Key Jewelers, na cidade de Menomonee Falls.

O homem jogou o material nove vezes seguidas contra o mostruário onde estavam as peças, mas o vidro ficou apenas trincado e não quebrou. Uma funcionária da joalheria, então, pegou um objeto de metal para atacar o assaltante. Nesse momento, ele correu e fugiu sem levar nada.

As imagens são analisadas pela polícia, que tenta identificar o criminoso.

