Ela viu uma amizade de anos terminar por conta de suas escolhas alimentares

Uma mulher ficou extremamente confusa após descobrir que suas escolhas alimentares foram responsáveis por colocar um ponto final em uma amizade de anos.

Segundo seu relato, compartilhado pelo The Mirror após ser publicado no Mumsnet, sua escolha em comer ovos fez com que a amizade chegasse ao fim.

Em uma postagem feita de forma anônima, a mulher conta que foi criada em uma família vegetariana e nunca sequer experimentou carnes ao longo da vida. No entanto, ela sempre optou por consumir ovos, por acreditar nos benefícios trazidos pelo consumo da proteína.

Ela então explica que recentemente sua escolha alimentar acabou causando uma grande confusão, já que uma de suas amigas, que é vegana e militante da causa, passou a acusá-la de ser uma “assassina” por consumir ovos.

“Sou vegetariana desde que nasci. Meus pais eram hippies nos anos 70 e eu nunca tive contato com carnes. Fui criada como vegetariana e nunca acostumada com o consumo de carnes e laticínios. No entanto, não posso me considerar vegana porque consumo ovos. Acredito que a proteína deles é benéfica para o meu organismo e optei por consumi-los”.

Sua escolha levou ao fim de uma amizade

Em seu relato, a mulher explica que uma de suas melhores amigas recentemente se tornou vegana, e assumiu um papel de militante da causa passando a criticá-la duramente por consumir ovos.

“Ano passado minha amiga se tornou vegana, ou seja, ela não consome absolutamente nenhum produto de origem animal. Desde então ela me envia vídeos terríveis de pintinhos sendo mortos”, explica a mulher.

“Já pedi a ela para não fazer isso por ser algo perturbador. Além disso, não tenho que justificar minhas escolhas alimentares para outras pessoas! Depois disso, ela ainda afirmou que iria parar de falar comigo por ser difícil aceitar ter contato com ‘gente que come’ produtos de origem animal”, revela.

“Eu passei mais de 40 anos sem comer animais, ela está nessa dieta por somente 1 ano e ainda veio me acusar de ser ‘assassina’ de pintinhos!”, finaliza a mulher indignada.

Diversas pessoas afirmaram que a atitude dela está correta e que suas escolhas alimentares são exclusivamente dela. “Você não precisa justificar suas escolhas para mais ninguém”.

“Fico feliz que esse tipo de comportamento seja incomum e desaprovado! Eles têm consciência de que isso não ajuda”, comentou outra pessoa que foi respondida pela própria autora da postagem.

“Eu entendo o lado dela e minha própria mãe é vegana há 20 anos. Eu, por escolha própria, escolhi não ser e vejo que minha mãe está bem com isso. Ela tem uma postura de ‘sua vida, suas escolhas’ e provavelmente não teria se importado se, em algum momento, eu tivesse pedido para experimentar carne. E eu nunca fiz isso”, finalizou.