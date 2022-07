Ele chamou esposa de ‘preguiçosa’ por ela se recusar a fazer o jantar

Cozinhar no calor pode ser um grande problema para algumas pessoas que têm dificuldades em lidar com as altas temperaturas de uma cozinha. No entanto, para um homem, a recusa da esposa em preparar um prato assado no forno, durante uma onda de calor, é na verdade “preguiça”.

Chocada com a situação, a mulher decidiu contar sua história em um post no Mumsnet, e teve seu caso compartilhado pelo The Mirror.

Em seu relato, ela explica que decidiu comprar alguns ingredientes para fazer um prato de preparo rápido, mas foi chamada de “preguiçosa” pelo marido que desejava comer um “tradicional assado de domingo”.

“Ele acha que sou preguiçosa por estar optando por pratos de preparo rápido. Acho que ele está sendo doido em querer que eu cozinhe um jantar assado nesse calor infernal”, conta a mulher.

No entanto, segundo seu relato, essa não foi a única ação polêmica do marido diante das atitudes dela para tentar aliviar o calor dentro de casa.

Ela está inconformada!

Além de chamá-la de preguiçosa por se recusar a ligar o forno da cozinha durante uma onda de calor, o homem também decidiu desmontar as cortinas improvisadas pela esposa para tentar barrar o calor e tornar o ambiente mais fresco.

“Não entendo essa postura dele! Nós temos filhos pequenos e precisamos tornar as coisas mais fáceis por aqui”, desabafa a mulher.

Apesar de seus apelos, as opiniões dos demais usuários do fórum ficaram divididas: “Seu marido é quem está cozinhando? Se sim, então você está sendo irracional pois ele pode cozinhar o que quiser. Mas se ele estava esperando que você preparasse o prato, então ele estava sendo irracional”, afirma uma pessoa.

Leia também: Ela está pensando em se mudar com a filha mesmo sem aprovação do pai da criança

“Eu não conseguiria comer um assado, ainda mais preparar um com esse calor infernal! O calor do forno seria terrível”, comenta outra ao que uma terceira completa: “Você não está exagerando. Estou fazendo um assado hoje e posso dizer isso com propriedade”.