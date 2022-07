Ela está pensando em se mudar com a filha mesmo sem aprovação do pai da criança

Uma jovem mãe está vivendo um grande dilema. Após perder sua rede de apoio e estar prestes a ser despejada, ela precisa decidir entre aceitar a ajuda de sua família ou respeitar os desejos do pai de sua filha.

De forma anônima, a jovem, de 24 anos, procurou o Reddit para tentar encontrar apoio e uma saída para sua situação.

Em seu relato, ela conta que é mãe de uma garotinha de 1 ano e que está pensando em se mudar com a filha para uma cidade localizada a 10 horas de distância de onde mora atualmente. Segundo ela, seu namorado, e pai da menina, é completamente contra.

A mulher morava na companhia de sua mãe e de sua filha, e contava com o suporte financeiro da mãe enquanto concluía seu programa de estudos de mestrado. No entanto, sua situação mudou drasticamente com a morte da mãe.

“Recentemente perdi minha mãe que faleceu devido a complicações da covid-19. Infelizmente ela não tinha seguro de vida e tudo acabou virando uma grande bagunça e com uma grande dívida”, revela a jovem.

Ela está quase sendo despejada

Diante de sua situação, o senhorio da casa em que ela mora deu a ela 90 dias para desocupar o imóvel uma vez que seu nome não consta no contrato de locação.

“Não tenho dinheiro ou emprego, e meu namorado não tem dinheiro ou crédito imobiliário para consegui um lugar para nós”, revela a jovem.

Por conta de sua situação delicada, uma tia ofereceu abrigo para ela, mas aceitar a oferta inclui uma mudança para outra cidade, localizada a10 horas de distância.

“Preciso de um lugar seguro para mim e minha filha, mas meu namorado ameaçou nos abandonar se nós formos. Eu não vejo outra saída. Ele afirma que vou roubar a filha dele ao me mudar, mas eu não acho justo me separar da minha filha sendo que eu sou a única cuidadora dela”, informa a jovem.

Segundo ela, a família do rapaz está ameaçando levá-la ao tribunal caso siga com os planos de mudança, o que a deixou ainda mais preocupada com a situação.

Para os usuários do Reddit, além de buscar apoio jurídico, ela deve seguir com a mudança: “Ela tem 1 ano de idade e o ‘pai’ nunca participou de sua criação”, reforça uma pessoa.

“Procure apoio jurídico e tenha uma cobertura da lei para se mudar com sua filha”, afirmou outra.