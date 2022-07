Ela se indignou ao descobrir como os vizinhos reservam vagas de estacionamento

Uma mulher ficou completamente indignada após descobrir a tática utilizada por seus vizinhos para conseguir um local para estacionar seus carros. Segundo ela, eles utilizam as lixeiras da rua para “demarcar” os espaços.

Cansada da situação, a mulher contou sua história no fórum online Mumsnet, e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

Em seu relato, a mulher conta que vive em uma área em que as vagas de estacionamento são diretamente na rua. Por este motivo, estacionar já é relativamente um problema. Com a atitude dos vizinhos, que utilizam as lixeiras para “guardar lugar”, isso foi agravado e mesmo que ela tente “mover as lixeiras” para estacionar seu carro, acaba sendo alvo de gritos e ofensas.

“Nossos vizinhos (casal e 3 filhos adultos), têm ao todo quatro carros. Além deles temos outro vizinho que também tem um veículo, mas mora do outro lado da rua. Todos eles optam por sempre estacionar em frente a minha casa, e eu fico sem opções de vaga”, revela a mulher.

Ela descobriu a tática deles para estacionar

Irritada com a situação, a mulher começou a observar as atitudes dos vizinhos e percebeu que eles “reservam” as vagas utilizando lixeiras do bairro para isso.

“Quando o dono de algum dos carros não está em casa, os outros acabam guardando o espaço de estacionamento com uma lixeira, e quando eu tiro a lixeira do lugar, ou mesmo outra criança ou pessoa faz isso, eles saem do nada e começam a nos xingar!”, conta a mulher.

“Eles também agem dessa forma como outros vizinhos, já até mesmo reclamei para o conselho e eles me pediram para denunciar, mas até agora não tivemos retorno algum. Já se passaram semanas e não aguento mais isso!”, desabafou a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve montar um plano sorrateiro para conseguir dar a volta por cima: “Eu faria com que a lixeira ‘desaparecesse misteriosamente’ em alguma outra rua”, sugeriu uma pessoa.

“Ficaria tentada a pedir a um amigo, que eles não reconheçam, para levar a lixeira para um ‘longo e definitivo’ passeio”, comentou outra.