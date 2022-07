Turista mostra órgão genital para garçonete e vai preso no Rio Grande do Norte

Um turista norte-americano foi preso na praia de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, após mostrar seu órgão genital para a garçonete de uma lanchonete. A cena foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Nas imagens, é possível ver que o homem, de 55 anos, abre o zíper da bermuda e mostra o pênis em dois momentos diferentes, sempre que a funcionária se aproxima da mesa em que está sentado para servi-lo.

Percebendo a atitude do turista, a garçonete comunicou a administração do estabelecimento, que, por sua vez, acionou a PM (Polícia Militar). Ele foi contido até a chegada das autoridades.

O homem que mostrou o órgão genital foi preso em flagrante na quarta-feira passada (13) e conduzido à Delegacia da Praia de Pipa. Ele foi autuado por importunação sexual. No dia seguinte ao crime, porém, foi solto após sua defesa pedir o relaxamento da prisão.

O caso segue sendo investigado pela 103ª Delegacia de Polícia de Tibau do Sul. O suspeito vai aguardar o julgamento em liberdade.

Crime em restaurante no Centro de São Paulo

Criminosos invadiram um restaurante no Centro de São Paulo na noite da última segunda-feira (18). Clientes e funcionários foram feitos reféns e dois bandidos acabaram baleados.

Bandidos invadem restaurante em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Quatro homens armados entraram no estabelecimento, no Bom Retiro, por volta das 19h30. Segundo reportagem da TV Globo, um dos clientes, que tinha porte de arma, reagiu e baleou dois suspeitos. Um terceiro criminoso conseguiu fugir e o quarto manteve clientes e funcionários como reféns.

O local foi cercado pela polícia, e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamado para negociar. As tratativas duraram cerca de uma hora e meia até que os reféns fossem libertados.

O criminoso foi encaminhado ao 77º Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.