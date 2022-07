Criminosos invadem restaurante e clientes são feitos reféns no Centro de SP; ação deixou dois feridos

Criminosos invadiram um restaurante no Centro de São Paulo na noite da última segunda-feira (18). Clientes e funcionários foram feitos reféns e dois bandidos acabaram baleados.

Quatro homens armados entraram no estabelecimento, no Bom Retiro, por volta das 19h30. Eles queriam pertences pessoais das vítimas e o dinheiro no caixa.

Segundo reportagem da TV Globo, um dos clientes, que tinha porte de arma, reagiu e baleou dois bandidos. Um terceiro criminoso conseguiu fugir e o quarto manteve clientes e funcionários como reféns, entre eles uma criança.

O local foi cercado pela polícia. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamado para negociar com o bandido.

As tratativas duraram cerca de uma hora e meia até que os reféns fossem libertados.

O criminoso foi encaminhado ao 77º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Os dois criminosos feridos foram levados ao hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

De acordo com a polícia, o cliente responsável pelos disparos possui registro de colecionador, atirador esportivo e/ou caçadores.

Furto à loja de conveniência

Uma loja de conveniências de um posto de gasolina em Alto Paraná, no Estado do Paraná, foi furtada por um homem cadeirante na madrugada da última segunda-feira (18). Imagens de câmeras de segurança do local filmaram a ação.

Cadeirante furta loja de conveniência de posto de gasolina no Paraná (Reprodução/RPC)

De acordo com a PM (Polícia Militar), o dono do estabelecimento viu as imagens em tempo real e chamou as autoridades.

O cadeirante chegou ao estabelecimento por volta de 1h da manhã. Ele quebrou a porta de vidro e invadiu o comércio.

Deixou, então, a cadeira no corredor principal da loja e foi pulando com uma perna só até chegar aos produtos. Ao tentar sair, acabou caindo no chão.

Ao chegar ao local da ocorrência, a polícia encontrou bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates em posse do homem.

Os itens foram devolvidos ao dono do posto. Já o suspeito foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado.

LEIA TAMBÉM: