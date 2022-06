Procurador que agrediu chefe tem histórico de problemas com mulheres no trabalho, diz delegado

O procurador Demétrius Oliveira de Macedo, que agrediu a procuradora-geral da prefeitura de Registro Gabriela Samadello Monteiro de Barros a socos e pontapés, tem histórico de problemas com colegas de trabalho, sendo sempre mulheres, segundo a Polícia Civil. Após ser preso, ele afirmou em depoimento que era vítima de “assédio moral” e que isso motivou a agressão.

Segundo informações do jornal “Extra”, o delegado Daniel Vaz Rocha, do 1º Distrito Policial de Registro, contou que durante a prisão Macedo se manteve tranquilo e não esboçou reação. “Ele aceitou as ordens e não precisou ser algemado. Durante todo o trajeto, ficou em silêncio”, contou.

O delegado destacou que o procurador tem um histórico de problemas com colegas de trabalho, sempre do sexo feminino, sendo que é acusado de tratá-las mal e ser “descortês e rude”. Era exatamente por isso que foi aberto um processo administrativo contra o procurador, segundo afirmou a procuradora Gabriela.

O investigador destacou, ainda, que Macedo já relatou problemas psiquiátricos no passado chegando, inclusive, a pedir exoneração da Prefeitura de Registro alegando questões de saúde mental. No entanto, ele mesmo voltou atrás e pediu judicialmente a reintegração ao cargo, o que foi aceito pela prefeitura.

Prisão

Macedo foi preso na manhã de quinta-feira após ser achado em uma clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra. Ele era procurado pelos policiais desde quarta-feira (22) e era considerado foragido.

O pedido de prisão havia sido feito pela Polícia Civil de São Paulo, alegando que o acusado “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo às vidas delas, e consequentemente, à ordem pública”.

Por enquanto, ele foi afastado do cargo e está sem receber salário por 30 dias, a contar do dia 21 de junho. A Prefeitura de Registro informou que esse procedimento faz parte do processo administrativo que deve terminar com a exoneração do procurador.

A defesa de Macedo não foi localizada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Procuradora-geral Gabriela de Barros foi agredida dentro da Prefeitura de Registro

Agressão

A agressão foi filmada por colegas de trabalho e mostra a violência com que o procurador ataca Gabriela, desferindo socos e chutes enquanto ela está caída no chão, na última segunda-feira (20).

A covardia não acaba. Vamos deixar o bonito famoso? O "valentão" Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, lotado em Registro/SP, agredindo a colega, também procuradora.

Pra mim, além de misoginia e machismo, é o retrato da desumanização.

Pra mim, além de misoginia e machismo, é o retrato da desumanização. pic.twitter.com/Ja4l4s0TBk — Maria Teresa Cruz (@tetecruz) June 21, 2022

Em seu depoimento, a procuradora-geral disse que “tinha medo” do agressor, pois ele apresentava um comportamento totalmente antissocial há pelos menos três anos e era hostil também com outras mulheres que trabalhavam no local, mas nunca imaginou que a situação pudesse virar um episódio de violência.

“Foi exposta a minha dignidade, né, como mulher. Fui desrespeitada como servidora pública, foi um desrespeito global da minha personalidade”, disse em entrevista à Rede Globo.

Após a violência, o agressor chegou a ser levado ao 1º Distrito Policial (DP) do município, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Em seguida, ele foi liberado e só foi preso após a repercussão do caso.

