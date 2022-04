De morador de rua a empresário: Givaldo Alves cobra R$ 150 por mensagem personalizada

O que o ex-morador de rua Givaldo Alves, a a socialite Narcisa Tamborindeguy e o piloto Rubinho Barrichello têm em comum? Não, ainda não é a fortuna, mas todos fazem parte de uma plataforma online da Europa de venda de mensagens personalizadas.

Isso mesmo, por apenas R$ 150 (agora com preço promocional de lançamento, R$ 127,50), o ‘mendilover’, como se autodenomina, dá envia um vídeo especial personalizado com conselhos de amor, felicitações de aniversário e outros.

“Se você quiser um vídeo especial meu dando conselho amoroso, desejando feliz aniversário para aquele seu parente gente fina ou qualquer outra ocasião especial, eu tô aqui”, diz o perfil dele.

Outros famosos que dividem a plataforma de mensagem com ele são o Masterchef Henrique Fogaça (R$ 170), Marcelo Novaes (R$ 607,75) e Kadu Moliterno (R$ 195,22), entre outros.

“Com este trabalho, estou tendo a oportunidade de interagir com inúmeras pessoas que me são solícitas. Posso também trocar ideias e pensamentos”, diz Givaldo.

Isso é só um dos negócios tocados pelo ex-morador de rua. Com mais de 450 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil no Tik Tok, ele já está sendo convidado para fazer participações especiais em vídeo de outros influenciadores e festas.

Em um vídeo divulgado recentemente nas redes, Givaldo aparece beijando a influenciadora Grazi Mourão, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, ao que tudo indica, em uma tentativa de atrair mais audiência para seu canal.

CASO EM PLANALTINA

O ex-morador de rua Givaldo Alves ainda está sendo investigado pelo caso do sexo com a mulher no carro, na cidade de Planaltina. Isso porque o personal trainer Eduardo Alves, marido de Sandra Maria, a mulher flagrada no carro, o acusa de estupro, alegando que a mulher estava em um surto psicótico.

A investigação corre em segredo de Justiça.