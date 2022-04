Homem introduz peso de academia de 2 quilos dentro de si e para no hospital

Na quarta-feira (6) de abril, a história de um paciente de Manaus, de 54 anos, ganhou uma abordagem publicada na plataforma de pesquisas científicas International Journal of Surgery Casa Reports. Informações são do portal de notícias Metrópoles.

Na capital de Amazonas, o homem teria procurado assistência médica e relatou ter sentido dores no estômago, náuseas de dificuldade de evacuação. De acordo com ele, os sintomas persistiam há dois dias.

Contudo, os detalhes de qual poderia ser a causa daquela condição não havia sido fornecido.

Quando um exame de raio-X foi realizado para a descoberta do problema, foi encontrado um peso de dois quilos dentro do homem.

O objetivo possuía cerca de 20 centímetros de comprimento, da mesma forma dos que são utilizados nas academias de ginástica em exercícios para o braço.

O objeto dentro do homem – um haltere – se encontrava entre o reto e o intestino grosso do paciente. Após o exame, o homem assumiu que teria introduzido o peso de academia no corpo com o objetivo de sentir satisfação sexual.

O procedimento médico para a retirada do haltere

Os médicos realizaram um procedimento para retirar o halter de dentro do homem. Então, a equipe médica sedou o paciente e iniciaram o processo.

Houve uma tentativa de remover o objeto com uma pinça cirúrgica. Entretanto, não foi possível manjar o haltere. Sendo assim, um dos cirurgiões da equipe teve que retirar o peso de academia com as mãos.

Depois de três dias internado, o homem recebeu alta e passa bem.

Ao relatar o ocorrido, a equipe médica ressaltou a importância de os profissionais da saúde sejam cuidadosos em casos como esse. Pois o paciente pode se sentir constrangido e não revelar o que pode ter causado o problema.