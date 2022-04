Mulher divide opiniões após negar dinheiro a marido para filho com câncer: “Os problemas da sua família não são meus”. (Reprodução/Freepik - yanalya)

Neste domingo (10), uma mulher viralizou no Reddit após contar relato sobre ter negado dinheiro a seu marido. Ao descobrir que o filho estava com câncer, o homem resolveu pedir dinheiro a mulher para o tratamento da doença, mas ela negou e explicou o motivo.

Após contar a história, alguns usuários da internet apoiaram a decisão da mulher. Já outros, teceram críticas à sua atitude.

“Casei com meu marido há 7 anos. Tenho 2 filhas de 13 e 15 anos do meu casamento anterior e ele tem um filho de 20, chamado Tom”, iniciou a usuária da rede.

Ela relatou que Tom foi enviado por seu pai para morar com um tio, logo que a mãe do jovem morreu. De acordo com a mulher, ela não se recusou que seu enteado fosse morar na casa dela, pois o próprio marido não quis que “as duas famílias se ‘sobrepusessem’.

Veja mais: Chefes são criticados por obrigarem funcionários a procurar substitutos para eles quando não puderem trabalhar

“Mas meu marido ficou muito ocupado [com outras coisas] para visitar Tom, especialmente quando ele ficou mais velho. Tem sido assim por anos até recentemente, quando meu marido disse que estava se reconectando com Tom e descobriu que ele tinha câncer.”, contou a usuária.

“Senti muito por ele e queria visitá-lo, mas ele [o marido] disse que não era uma boa ideia, pois Tom não está pronto e sugeriu que ele usasse um dos fundos da faculdade [das filhas] para ajudar a pagar o tratamento.”

A mulher contou que ficou consternada com o pedido do marido. Após ela negar, o homem discutiu com ela, dizendo que o dinheiro também era dele. A usuária relatou aquele dinheiro seria para o futuro das filhas.

“Ele prometeu que pagaria tudo de volta assim que terminasse essa emergência e me lembrou que este era o filho dele, de carne e sangue. Não sei, senti como se ele quisesse dizer que minhas filhas não importam muito para ele. Eu ainda recusei, mas ele disse que se perguntasse às meninas, ele tinha certeza de que elas gostariam de ajudar o meio-irmão.

“Eu disse a ele severamente que ‘seus problemas familiares não são meus e da minha família’ e que ele não deveria atacá-los em mim e nas meninas. Ele ficou chocado e ficou quieto, então saiu correndo e está com Tom há uma semana.”

De acordo com a mulher, o marido não ligou ou visitou ao menos as enteadas. Agora o marido está planejando levar as meninas para conhecer o meio-irmão. Entretanto, para ela, essa é mais uma forma de ele tentar pressioná-las.

Opiniões divididas

As opiniões na postagem ficaram bem divididas quanto ao depoimento da mulher. Algumas pessoas apoiaram a decisão dela e outros desconfiaram de suas intenções.

“Casou com alguém que empurra seu filho de lado para sua nova família. Isso é tão horrível da parte dele. E agora você se pergunta por que ele age de maneira horrível com você e sua família não relacionada ao sangue? Você não pode estar tão surpresa”, comentou um deles.

“Na minha opinião ela está escondendo verdades e o suficiente para vir aqui e perguntar o que ela já sabe. Então, na minha percepção [ela está] tentando buscar apoio porque ela provavelmente assume que os outros ficariam do lado dela. Posso muito bem estar errada”, disse outro usuário.

Houve quem criticou tanto a mulher, quanto ao marido.

“Que tipo de homem abandona seu próprio filho depois que sua mãe morre para ir brincar de ‘família feliz’ com outra mulher e suas 2 filhas?”, questionou um deles.

“E você. Seu marido tem colocado dinheiro nesse fundo para seus filhos – agora que o dele está à beira da morte, acho que é mais do que egoísta e tem o direito de dizer que ele não pode usar esses fundos para a p*rra do próprio filho”, continuou.

“Seu marido falhou como pai até agora – e com certeza não parece que você teve nenhum problema com seu marido substituindo seu filho por seus filhos... o mínimo que qualquer um de vocês poderia fazer é ajudar o filho a sobreviver a essa doença. Não é responsabilidade do seu marido pagar a faculdade da sua filha. É responsabilidade do seu marido sustentar o filho dele. Como você disse, ‘por que seus problemas familiares deveriam ser problemas familiares dele?’”, finalizou.