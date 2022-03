Vídeo de suposto soldado brasileiro cantando “Morro do Dendê” em tanque na Ucrânia viraliza

A imagem de um suposto soldado brasileiro cantanto o funk “Morro do Dendê” em cima de um tanque de guerra na Ucrânia tomou conta das redes sociais, segundo informou o Page Not Found, do Jornal Extra.

Segundo uma fonte militar citada pelo jornal, ele teria entrado no país pela Polônia para se juntar às fileiras da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia.

Não há informações sobre sua identidade, mas ele não seria o primeiro militar brasileiro a ter aderido às forças de defesa seguindo o mesmo trajeto.

O vídeo começa com ele falando uma série de palavrões em polonês, para depois passar para o português com um forte sotaque carioca e começar a entoar o funk que ficou famoso no filme Tropa de Elitet. “Morro do Dendê é ruim de invadir...parapapapá papapa kla que bum...”.

No vídeo, ele canta: “Aqui na legião é ruim de invadir”, e depois grita “Vladimir, é nois!”.

Veja o vídeo:

Muitas pessoas do mundo inteiro resolveram atender ao chamado do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que pediu no Twitter que qualquer estrangeiro voluntário que queira enfrentar a Rússia procure as missões diplomáticas de seus países parar se juntar aos combates.

O governo ucraniano não declarou até momento qual o número de combatentes estrangeiros que aderiram à força nacional.

LEIA TAMBÉM: Alemanha confisca maior iate do mundo, que pertence a bilionário russo

Brasileiros na Ucrânia

A Embaixada da Ucrânia em Brasília confirmou que vem sendo contatada por cidadãos do Brasil querendo lutar ao lado dos ucranianos.

A BBC News Brasil divulgou reportagem mostrando grupos no Facebook e no Telegram que nas últimas duas semanas estavam cheios de brasileiros pedindo informações sobre como aderir às forças nacionais da Ucrânia. A busca já começou dias antes da invasão se concretizar. Assim que começaram os ataques, a busca se intensificou

Você pode se interessar também por: