Alemanha confisca maior iate do mundo, que pertence a bilionário russo

As sanções econômicas implementadas pelos Estados Unidos e pelos países da Europa em retaliação à invasão da Ucrânia começam a atingir o bolso dos bilionários russos.

Além do congelamento de contas e investimentos, os governos dos países estão partindo para cima dos bens dos magnatas. O último afetado foi o bilionário russo Alisher Usmanov, que teve seu superiate — o maior do mundo — confiscado pelo governo alemão, de acordo com informações da revista Forbes.

O Dilbar é um iate de 512 pés construído em 2016 avaliado em US$ 594 milhões (cerca de R$ 3 bilhões).

Seis bilionários russos estão na lista de sanções dos aliados do Ocidente, entre eles Usmanov. Mas não foi só ele que ficou sem seu ‘barquinho’. Na França, as autoridades alfandegárias também confiscaram um iate gigante que pertence a Igor Sechin, presidente da gigante estatal russa que controla o petróleo do país, a Rosneft.

Seu iate, o Amore Vero, foi confiscado no porto de La Ciotatr, próximo a Marselha quando se preparava para zarpar com urgência, já temendo o confisco. O iate estava ancorado para reparos e iria partir sem concluir os reparos.

LEIA TAMBÉM: Grupo hacker Anonymous diz ter descoberto plano para assassinar presidente da Ucrânia

MALDIVAS

O fluxo de iates que estão se deslocando para as regiões das Maldivas, no Oceano Índico, e Seychelles, na África, cresceu rapidamente nos últimos dias,de acordo com levantamentoda Bloomberg.

O movimento dos superiates para a região seria uma forma de burlar o confisco dos barcos pelos países europeus, parte do embargo econômico anunciado por vários países do mundo.

Segundo o levantamento, quatro dos maiores iates de luxo que neste momento estão ancorados nas Maldivas são de propriedade de magnatas russos. O maior deles, o Ocean Victory de 140 metros, pertence ao magnata do aço Victor Rashnikov. Na época de sua compra, o iate era avaliado em cerca de US$ 300 milhões (pouco mais de R$ 1,5 bilhão).

Outros dois superiates que já estão na região são o Clio, do magnata do alumínio Oleg Deripaska e o Nord, do bilionário da cadeia do aço na Rússia, Alexei Mordashov.