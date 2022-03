Bilionários russos mandam seus iates para as Maldivas para fugir de sanções dos EUA e Europa

Cresceu rapidamente nos últimos dias o número de iates de bilionários russos que estão sendo deslocados para o Oceano Índico, mais precisamente para as Maldivas, na Ásia e Seychelles, nas África, de acordo co levantamento feito pela Bloomberg.

A medida é uma forma dos bilionários russos driblarem as medidas de boicote dos países europeus contra a Rússia, pela invasão da Ucrânia, e continuarem a ter acesso aos seus bens de luxo.

Segundo o levantamento, quatro dos maiores iates de luxo que neste momento estão ancorados nas Maldivas são de propriedade de magnatas russos. O maior deles, o Ocean Victory de 140 metros, pertence ao magnata do aço Victor Rashnikov. Na época de sua compra, o iate era avaliado em cerca de US$ 300 milhões (pouco mais de R$ 1,5 bilhão).

Outros dois superiates que já estão na região são o Clio, do magnata do alumínio Oleg Deripaska e o Nord, do bilionário da cadeia do aço na Rússia, Alexei Mordashov.

O movimento dos magnatas russos para defenderem seu patrimônio cresce à medida que aumentam as sanções em todo o mundo contra Putin e a Rússia. Em seu discurso da última terça-feira, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse que seu país e os aliados europeus se preparam para aprender iates, apartamentos de luxo e jatos particulares de cidadãos e do governo russo, inclusive do presidente Vladimir Putin.

Estima-se que cerca de 10% de toda a frota mundial de superiates seja propriedade de magnatas russos, de acordo com informações do Superyacht Group.

Fuga de empresas

O conflito bélico deflagrado pelo presidente Vladimir Putin promete causar um grande estrago em seu país, mas também no resto do mundo.

Até o momento, pelo menos 30 empresas já anunciaram que estão deixando a Rússia em função da guerra, entre elas gigantes da tecnologia como a Apple, mas também de setores petrolíferos como a Shell e montadora, como a Volvo e a GM.