VÍDEO: Briga generalizada entre alunos na porta de escola vira caso de polícia, no interior de SP

Estudantes se envolveram em briga generalizada na porta de escola, em Bebedouro, no interior de SP

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada entre alunos em frente a uma escola estadual de Bebedouro, no interior de São Paulo. A confusão teria começado entre duas adolescentes, mas logo outros estudantes passaram a trocar socos e chutes (assista abaixo). O pai de uma das menores envolvidas afirma que a instituição de ensino sabia que a garota estava sendo ameaçada e não fez nada.

O caso aconteceu na última terça-feira (28), na frente da Escola Estadual Paraíso Cavalcanti. O vídeo que viralizou mostra quando duas adolescentes brigavam, cercadas por outros estudantes, enquanto uma terceira começou a chutá-las.

Enquanto as testemunhas gritam e xingam, outro estudante aparece e também passa a agredir as colegas. Na sequência, outros três alunos partem para cima dele e a confusão ficou generalizada.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a mãe de uma das garotas, que tem 14 anos, compareceu à Delegacia de Bebedouro para informar que sua filha foi agredida. A menina precisou receber atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso foi registrado como lesão corporal.

Já a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) afirmou que a briga ocorreu fora das dependências da unidade, na saída dos alunos do período da tarde. A pasta afirma que as estudantes envolvidas foram convocadas juntamente com seus responsáveis para orientação e que a Ronda Escolar também foi acionada.

Pai denuncia negligência

O pai de menor de 14 anos, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, afirma que a filha tinha se envolvido em uma confusão, na semana anterior, quando ele foi chamado pela direção da escola. Lá, ele disse que a diretora estava ciente que a menina estava sendo ameaçada, por meio de mensagens enviadas por aplicativos e nas redes sociais.

A agressora, inclusive, não estuda no mesmo local. Assim, a diretora informou que iria acionar a direção da escola vizinha para tratar do assunto. Porém, segundo o pai, nada foi feito para resolver a situação, que acabou resultando na briga generalizada.

“Nós estamos vulneráveis. Como vamos ter certeza que minha filha estará na rua e não vão tentar agredi-la? Hoje temos uma sensação de insegurança. Fiquei assustado, nunca passei por isso. Não sabemos o que fazer”, disse o pai, em entrevista ao site G1.

Com medo, agora a família quer transferir a menina para outra escola. O Conselho Tutelar foi informado do caso e deve se reunir com os responsáveis nos próximos dias.

Sobre a denúncia do pai, a Seduc negou qualquer má conduta por parte da diretora da escola e ressaltou que todas as medidas foram tomadas pela gestão para garantir a segurança dos alunos e evitar o conflito.