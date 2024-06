Suspeito de estuprar mulher na frente da filha é preso

Na madrugada deste domingo (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizaram a prisão de um homem suspeito de cometer um estupro em Curitiba. A prisão ocorreu em uma unidade da PRF em Campina Grande do Sul, na região metropolitana da capital paranaense.

De acordo com o UOL, o crime ocorreu em 14 de maio no bairro Tatuquara, em Curitiba. A vítima, uma mulher de 30 anos, estava com sua filha de 12 anos quando o carro em que estavam quebrou. Nesse momento, o suspeito, de 49 anos, abordou a mulher armado com uma faca e cometeu o crime na presença da filha.

O suspeito estava sendo procurado pelas autoridades quando foi localizado e detido. Ele foi preso enquanto dirigia um caminhão, em uma operação conjunta entre a PRF e a PCPR. As autoridades informaram que o homem já possuía antecedentes criminais, tendo sido condenado anteriormente por estupro e cumprindo pena em regime aberto.

A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. As investigações continuam para apurar todos os detalhes e circunstâncias do caso.

Este caso destaca a eficiência da cooperação entre as diferentes forças policiais no combate à criminalidade, bem como a importância de ações rápidas e coordenadas para a captura de suspeitos de crimes graves. A comunidade aguarda por mais informações e o desfecho deste caso, que trouxe grande comoção especialmente pela brutalidade do ato e pela presença de uma criança durante o crime.