Grupo hacker Anonymous diz ter descoberto plano para assassinar presidente da Ucrânia

O grupo hacker Anonymous anunciou nesta quinta-feira ter descoberto um plano elaborado pelo governo russo para assassinar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Informações vazadas do FSB russo alertam a Ucrânia para o plano de assassinato contra o presidente Zelensky”, diz a postagem feita na conta do Twitter do grupo.

Os hackers do Anonymous, entretanto, não divulgaram os detalhes do plano nem como este seria executado.

Na última terça-feira, o chefe do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, anunciou ter descoberto e desmantelado um plano para assassinar o presidente.

De acordo com ele, o plano seria executado por uma tropa de elite da Chechênia, que seria deslocada clandestinamente para a região com único objetivo de caçar e matar Zelensky.

Outros alvos da tentativa de assassinato seriam o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, e seu irmão, Wladimir Klitschko.

O governo dos Estados Unidos já havia alertado o governo ucraniano sobre a possibilidade do presidente ucraniano ser capturado ou morto pelas forças russas e ofereceu ajuda para tirá0lo do país.

Zelensky respondeu que não deixaria a Ucrânia e que precisava de armas, não de um plano de fuga. “Estamos todos aqui, nossos militares estão aqui, os cidadãos, a sociedade, estamos todos aqui, defendendo nossa independência, nosso Estado”, disse

KIEV É BOMBARDEADA

A capital ucraniana voltou a ser alvo de pesados bombardeios na madrugada desta quinta-feira. Segundo as forças de segurança, na região de Kharkiv 34 civis morreram nas últimas 24 horas.

Apesar do ataque maciço, os militares ucranianos disseram que as tropas russas não tiveram sucesso em avançar nas maioria das tentativas. Um comunicado ucraniano disse ainda que o bombardeio de áreas residenciais nas principais cidades do país continuou durante toda a madrugada.