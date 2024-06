Previsões do famoso astrólogo para 2024 e a possível data em que a Terceira Guerra Mundial poderia começar

A possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial é um tema bastante recorrente no imaginário popular. Devido às dezenas de videntes que afirmam que um conflito desse nível vai acontecer no futuro, preocupa milhões de cidadãos ao redor do planeta. Alguns dos psíquicos que fizeram premonições sobre o assunto incluem Nostradamus e Baba Vanga que descreveram esta guerra como a mais sangrenta de todas.

ANÚNCIO

Diante dos atuais conflitos militares que têm ocorrido em diferentes partes do mundo, como no Oriente Médio, com o conflito entre a Faixa de Gaza e Israel e na Europa, com a Rússia e a Ucrânia; milhares de pessoas se questionaram se estes são apenas o prelúdio de uma possível catástrofe mundial originada pelas tensões entre vários países.

Foi assim que um astrólogo indiano conhecido como Kushal Kumar, começou a se tornar famoso, atribuindo-se a previsão de guerras no Oriente Médio e Europa, gerando interesse ao afirmar que conhece a data em que a Terceira Guerra Mundial poderia ocorrer. De acordo com suas premonições, durante as datas de 10 a 19 de junho, o mundo poderia testemunhar certas mudanças que levariam a um confronto em grande escala, dando início a uma terrível guerra.

De acordo com a publicação compartilhada pelo portal O Medium, que coletou as visões de Kushal Kumar, o vidente afirmou que é possível que “a Terceira Guerra Mundial ou algo comparável ocorra em 2024. O mar será o principal cenário de operações, embora algumas localizações menores também possam se tornar importantes”.

"Na terça-feira, 18 de junho de 2024, ocorrerá o estímulo planetário mais forte para desencadear a Terceira Guerra Mundial, embora os dias 10 e 29 de junho também possam ser relevantes", explicou o astrólogo.

Diante do péssimo panorama que significaria uma Terceira Guerra Mundial, especula-se que o turismo e a aviação seriam os principais setores a serem afetados, de forma quase imediata após o início de um conflito global.