Polícia liberta adolescente de sequestro relâmpago e prende três em Santo André

A PM (Polícia Militar) prendeu três homens, entre 21 e 25 anos, após praticarem um sequestro relâmpago contra um adolescente, de 14 anos, na segunda-feira (14), em Santo André, na Grande São Paulo.

O jovem retornava da escola, no bairro Santa Maria, quando foi abordado pelos suspeitos, que o obrigaram a entrar no veículo que estavam – um Ford Ka.

Dentro do carro, o jovem teve de entregar o celular, dinheiro e sua carteira para o trio. Os criminosos acessaram o aplicativo de mensagens do aparelho para contatar a mãe da vítima e exigir transferência via PIX para libertar o filho.

A mãe do adolescente, por sua vez, acionou a PM e passou a rastrear a localização do celular da vítima, informação que foi compartilhada com os integrantes do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano para ajudar nas buscas.

O veículo com os criminosos e o adolescente foi avistado na Avenida dos Estados, sentido Mauá, e passou a ser acompanhado pelos militares até a altura do número 8.000. Neste local, o automóvel parou de forma abrupta, e dois dos suspeitos desembarcaram e fugiram em meio à mata.

O condutor do carro acabou preso ainda no interior do veículo, onde foi localizado um simulacro de arma de fogo. Os comparsas foram detidos posteriormente, com auxílio de equipes da RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas), ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e Comando de Aviação da PM, por meio do helicóptero Águia.

O automóvel usado pelo trio, o simulacro e dois celulares foram apreendidos, e exames periciais solicitados.

Todos os envolvidos foram levados ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde a vítima e seus pais foram ouvidos.

Os autores foram indiciados em flagrante por extorsão e depois encaminhados à Cadeia Pública.