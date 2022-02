Dunga detona Marcius Melhem após novas acusações de assédio: “esse aí queria ser moralista”

O ex-jogador Dunga usou suas redes sociais para desenterrar uma antiga desavença com o ator e comediante Marcius Melhem, aproveitando matéria divulgada pela revista Piauí com novas denúncias de assédio moral e sexual envolvendo oito mulheres.

“Esse aí queria ser moralista, pediu para me eliminar do futebol. E agora, senhor dono da moral?”, postou o ex-atleta.

A desavença entre os dois remonta 2013, quando Melhem, em uma participação no programa Redação SportTV disse que o ex-jogador deveria ser banido do esporte por personalidade forte. “Não acredito em você praticar o esporte sempre com raiva, rancor, ranço, com ódio, veneno, e o Dunga, como técnico extrapola isso”, disse à época.

O clima esquentou e Dunga, que então era treinador do Internacional, respondeu à altura. “Ele é humorista. Cada palhaço no seu picadeiro”, disse.

O assunto foi deixado de lado, mas a raiva do ex-técnico, não. “Nós que trabalhamos no futebol ficamos sempre expostos porque qualquer um que pensa que entende de futebol fala sem conhecer a pessoa ou a vida particular dela”

ENTENDA O CASO

Em outubro de 2020, a humorista Dani Calabresa, que trabalhava com Melhem na TV Globo, acusou o ex-diretor do núcleo de humor da emissora de assédio sexual.

A matéria publicada pela Revista Piauí traz um novo relato de outra suposta vítima de assédio por parte do diretor. A Mulher não teve o nome divulgado, mas trabalhava em uma das produções da Globo. Ela disse que Melhein, antes de uma confraternização de elenco, saiu do banheiro de toalha e tentou agarrá-la.

A matéria estava pronta desde o ano passado, mas a revista havia sido proibida de publicá-la por decisão da Justiça. A decisão foi revertida no último dia 31, por decisão do ministro Gilmar Mendes, que disse tratar-se de censura à imprensa, violando a Constituição.