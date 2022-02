Djokovic diz que abrirá mão de torneios se for obrigado a se vacinar

Djokovic: 'Não sou antivacina, mas abrirei mão de torneios se for obrigado a me vacinar' Instagram (Reprodução)

O tenista Novak Djokovic disse que prefere abrir mão de torneios se for obrigado a se vacinar contra a covid-19. A declaração foi feita em entrevista exclusiva para a BBC.

Djokovic afirmou que não está ligado ao movimento antivacina, mas que apoia o direito individual de escolha.

A reportagem questionou o tenista se ele aceitaria ficar de fora de competições importantes, como Wimbledon e o Aberto da França, por conta de sua posição quanto à imunização. A resposta foi certeira: “Sim, esse é o preço que estou disposto a pagar”.

“Eu nunca fui contra a vacinação”, afirmou o atleta à BBC, dizendo que tomou vacinas quando criança, “mas sempre apoiei a liberdade de escolher o que você coloca em seu corpo.”

Deportação de Djokovic no mês passado

Djokovic foi deportado da Austrália e, janeiro deste ano depois que o governo cancelou seu visto. Na ocasião, ele alegou que havia obtido uma isenção médica para entrar no país para jogar o Aberto da Austrália, pois tinha se recuperado recentemente da infecção pela covid-19.

No entanto, o ministro da imigração do país, Alex Hawke, resolveu cancelar pessoalmente o visto de Djokovic, alegando que sua presença no país poderia incitar “agitação civil” e incentivar o movimento antivacina.

O tenista que já venceu 20 torneios Grand Slams e atualmente é o número um do mundo.