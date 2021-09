Trabalhadores escravos são resgatados vivendo com porcos e fezes no Ceará

Nove trabalhadores foram resgatados em Granja, no interior do Ceará, em situação análoga à escravidão. Eles conviviam com porcos e fezes dos animais.

A inspeção do MPT (Ministério Público do Trabalho) ocorreu entre os dias 20 e 24 de setembro. A Auditoria Fiscal do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal também participaram da força-tarefa.

Os homens atuavam na extração de palha de carnaúba e estavam alojados em uma casa abandonada, sem energia elétrica, água encanada ou instalações sanitárias.

Além disso, cozinhavam em fogareiro improvisado no chão e recebiam água acondicionada em recipientes inadequados. Dormiam na parte externa do imóvel.

A equipe fiscalizadora também constatou que nenhum dos trabalhadores possuía contratos de trabalho registrados ou recebeu equipamentos de proteção adequados.

O MPT rescindiu de forma indireta os contratos e garantiu aos homens resgatados o pagamento de verbas rescisórias e dos demais direitos trabalhistas. Todos receberão três meses de seguro-desemprego.