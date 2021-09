Morre mulher que teve 30% do corpo queimado após tentar cozinhar com álcool combustível, em Osasco

Uma mulher de 32 anos morreu após ter cerca de 30% do corpo queimado ao tentar cozinhar usando álcool combustível, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo familiares, Geisa Estefanini estava desempregada e, com a alta no preço do gás, buscou uma alternativa para preparar as refeições. Além dela, o filho, de 8 meses, também sofreu queimaduras.

O acidente aconteceu no dia 2 de setembro e, desde então, Geisa estava internada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo. Ela teve queimaduras de 3º grau na região da caixa toráxica e outras nos pés, em um braço e de um lado do rosto. No entanto, na segunda-feira (27), ela não resistiu e morreu.

Na hora do acidente, ela estava com o filho mais novo, de apenas 8 meses. Ele também teve ferimentos, mas já recebeu alta médica e está sob os cuidados do pai.

Segundo os familiares, Geisa passava por dificuldades financeiras e estava sem dinheiro para comprar gás de cozinha.De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve explosão nem princípio de incêndio na casa. As vítimas foram queimadas pelo fogo produzido pelo etanol.

No local, os bombeiros encontram, ainda, dois tijolos e uma grelha em cima do fogão. Segundo eles, isso indica que ela estava tentando cozinhar usando outros produtos de combustão.