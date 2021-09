Prefeitura de Paulínia recebe inscrições de concurso com 124 vagas com salários que chegam a R$ 13 mil

A Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, recebe inscrições do concurso público para preencher 124 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 4.533,51 a R$ 13.093,95. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 18 de outubro.

Segundo os editais, para o nível fundamental, estão disponíveis vagas para os cargos de agente de apoio operacional (1 vaga), auxiliar de apoio administrativo (1), auxiliar de educação infantil (1), monitor (1), motorista (2) e salva-vidas (1).

LEIA TAMBÉM:

Já para os níveis médio ou técnico as vagas são para os cargos de agente de apoio administrativo (1), auxiliar de enfermagem (1), auxiliar odontológico (1), fiscal sanitário (1), guarda patrimonial (1), técnico de análises clínicas (1), técnico de enfermagem (4), técnico de radiologia (1) e técnico de saúde bucal (CR).

No nível superior, os cargos são para advogado do CREAS (1), analista clínico (1), assistente social (5), auditor fiscal tributário (1), biólogo (CR), cirurgião dentista plantonista (3), cirurgião dentista plantonista – cirurgia, traumatologia buco-maxilofacial (CR), cirurgião dentista plantonista – necessidades especiais (CR), cirurgião dentista plantonista – endodontia (CR), coordenador pedagógico (1), diretor de unidade escolar (1), educador desportivo (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), engenheiro elétrico (CR), engenheiro mecânico (CR), engenheiro de segurança do trabalho (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico plantonista nas especialidades de emergencista (3), geriatra (3), psiquiatra (3) e sanitarista (1), nutricionista (1), orientador social (5), professor de educação básica I (50), professor de educação básica II nas áreas de arte (1), biologia (CR), ciências (1), educação especial (1), educação física (1), enfermagem (CR), filosofia (1), física (CR), geografia (1), história (1), informática (CR), inglês (1), matemática (1), português (1), química (CR) e sociologia (CR), psicólogo (3), supervisor educacional (1), terapeuta ocupacional (1) e veterinário (1).

As inscrições serão recebidas até o dia 18 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas, a organizadora do certame. As taxas variam de R$ 60 a R$ 115, de acordo com o cargo escolhido.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para serem aplicadas no dia 28 de novembro.

Cronograma do concurso: