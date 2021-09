SP: São Caetano abre 168 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano, no ABC Paulista, abre nesta quarta-feira (29) as inscrições para 11 novos cursos profissionalizantes. Serão disponibilizadas 168 vagas divididas entre as disciplinas gratuitas.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente, na sede da entidade. O munícipe deve apresentar original e cópia de RG, CPF, comprovante de endereço e levar uma caneta.

“A retomada dos cursos, de forma segura e responsável, irá oferecer oportunidades de geração de renda, ainda este ano, uma vez que o Natal está chegando, e também o convívio saudável com a troca de experiências após um período de isolamento tão intenso durante a pandemia”, afirmou a presidente do Fundo Social, Lilian Fernandes.

As aulas serão presenciais, respeitando as regras sanitárias de distanciamento social e prevenção da covid-19, e começam no dia 4 de outubro. Serão disponibilizados certificados ao final dos cursos.

Veja abaixo a relação de cursos e horários das aulas:

Patch Aplique e Artesanato em Feltro – aulas de segunda-feira, das 8h30 às 11h30;

Artesanato em Feltro e Mosaico – aulas de segunda-feira, das 13h30 às 16h30;

Criando Bonecas, Elétrica e Culinária Diet – aulas de terça-feira, das 8h30 às 11h30;

Criando Bonecas, Patch Aplique e Culinária Prática – aulas de terça-feira, das 13h30 às 16h30;

Costura Criativa, Pintura Baixo Esmalte (cerâmica) – quarta-feira, das 8h30 às 11h30;

Costura Criativa – quarta-feira, das 13h30 às 16h30;

Técnicas em MDF e Crochê – quinta-feira, das 8h30 às 11h30;

Técnicas em MDF e Crochê – quinta-feira, das 13h30 às 16h30.

Serviço: