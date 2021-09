Obras no Monotrilho interditam avenida Luiz I. Anhaia Mello, na zona leste de SP

O trecho da avenida avenida Luiz I. Anhaia Mello com rua Maria Daffré, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, será interditado entre quarta e sexta-feira e na próxima segunda-feira.

As interdições serão realizadas entre 23h e 5h para obras da Linha 15-Prata do Monotrilho, no sentido bairro-centro.

Agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estarão no local para orientar o tráfego para as faixas liberadas.

Os carros que vem da rua Maria Daffré poderão virar à direita na Anhaia Melo e usar a rua Ibitirama para retornas à faixa da avenida no sentido centro.