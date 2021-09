RJ: Corpo de empresário que desapareceu em Angra dos Reis é encontrado, confirma polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira (15) que um corpo encontrado no mar de Angra dos Reis, na costa verde fluminense, é do empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, que estava desaparecido desde o dia 22 de agosto após um passeio de barco. A ex-mulher dele, que também sumiu, já havia sido encontrada sem vida no último dia 29.

Segundo a polícia, o casal sumiu no dia 22 de agosto após sair para um passeio de barco até a Ilha Verde. Segundo familiares, eles tentavam reatar o relacionamento.



Uma semana depois, o corpo de Cristina Nogueira, de 48 anos, foi encontrado na restinga de Marambaia. Na ocasião, os investigadores informaram que ela não apresentava sinais de violência e que foi reconhecida por uma tatuagem.

O empresário continuava desaparecido quando, na madrugada de quarta-feira (14), um pescador encontrou um corpo enrolado em uma rede de pesca na região do Provetá, em Ilha Grande. Ele acionou a polícia, que encaminhou a vítima para o Instituto Médico Legal (IML). Lá foi constatado que se tratava de Andrade, que ainda portava seus documentos, e que a causa da morte foi afogamento.

“A causa da morte foi afogamento. O barco aparentemente se encontra naufragado, mas devido à profundidade em que se encontra, os bombeiros não conseguiram acesso para confirmar. Nos próximos dias devemos conseguir resgatar o barco e fazer a confirmação de que se trata do barco do casal”, disse o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), responsável pelas investigações.